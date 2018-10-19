بالفيديو.. طريقة بث الأخبار المزيفة في قضية ” خاشقجي ” ضد المملكة

طلال الضوي(صدى):

كشف المرتزق المصري يوسف حسين، طريقة بث الأخبار المزيفة التي تتناقلها وسائل الإعلام القطرية والتركية، في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا.

وشرح يوسف حسين، عبر قناة ” العربي ” أحد أبواق تنظيم الحمدين الإعلامية، طريقة بث هذه الشائعات ضد المملكة، قائلًا : ” أنا هقول كل المصادر اللي معانا في قضية جمال خاشقجي بنجيبها منين ” .

وأوضح أن هناك مصدر أمني تركي مطلع يبلغهم بالأخبار، وهذا المصدر يعرف الأخبار من جريدة صباح التركية، وجريدة صباح تعرفها من وكالة رويترز، ووكالة رويترز تعرفها من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي تنشر أخبارها نقلًا عن قناة الجزيرة، والتي تنقل أخبارها عن مصدر تركي مطلع، وهكذا يدورون في دائرة مغلقة.

وتتخذ وسائل الإعلام التركية والقطرية، خطط ممنهجة لنشر الأكاذيب والشائعات ضد المملكة في قضية جمال خاشقجي، بهدف النيل من مكانتها الدولية والإقليمية.