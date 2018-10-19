برلين(صدى):

أودي R8 V10 Plus Competition Package . . أقل في الوزن وأفضل في الأداء

أعلنت أودي عن نسخة جديدة من R8 على استعداد للتقديم في الوقت المناسب في العطلات الخاصة بالعام الجديد, وعلى وجه التحديد ، سيتمثل ذلك في 2018 R8 V10 Plus Coupe Competition التي ستكون متاحة في شهر نوفمبر ، ولكنها قد تباع أسرع مما يبدو عليه اسمها الطويل وذلك لأن الشركة لن تقدم سوى 10 نسخ من هذه السيارات الفارهة الديناميكية المخصصة لحلبات السباق إلى الولايات المتحدة.

وكما قد يوحي الاسم ، فإن هذا الإصدار المحدود للغاية يركز على تعزيز الأداء المتميز بالفعل لـ R8 V10 Plus. ويتم إنجاز ذلك ليس عن طريق إضافة مزيد من القوة الحصانية ، ولكن عن طريق تقليل الوزن. ولم تخبرنا شركة أودي بالضبط عن الخفض في الوزن ، ولكنها قدمت بعض الأمثلة التي تشمل العجلات الأقل وزنا ، مع توفير أجزاء من التيتانيوم لمنصات الفرامل و يبدو أن المهندسين كانوا حريصين على خفض الوزن كلما أمكن ذلك.

وعلى الجانب الآخر ، تضيف الباقة وزناً ولكن على شكل قوة سفلية إضافية كما تأتي السيارة بمجموعة كاملة من ألياف الكربون التي تحتوي على جناح خلفي ثابت ، اسبويلر أمامي ، عتبات جانبية ، زوائد أمامية ، ومشتت خلفي مهم. وتؤدي هذه التغييرات لمضاعفة القوة السفلية عن R8 V10 Plus بسرعة 150 كم / ساعة ويمكن لها الوصول الي سرعة 315 كم / ساعة.

وتشمل الباقة الجديدة لمسات سوداء تضاف للجسم الخارجي للسيارة مع حزمة جلدية كاملة مثبتة في الداخل. وهناك مقاعد سباق جديدة مع خياطة بلون أحمر مختلف ، وعجلة قيادة بفرش Alcantara مع حلقة حمراء لتحديد موضع الساعة 12 ، ومقابض تبديل للسرعة من ألياف الكربون ، ونظام صوت ستيريو مكون من 13 مكبر صوت. ويبدأ سعر السيارة بهذه الباقة من 237.350 ألف دولار بزيادة 43 ألف دولار عن نسخة السيارة القياسية.