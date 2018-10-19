” المطلق ” يكشف حكم نشر الشائعات والافتراءات على المملكة في المجالس

علي القحطاني (صدى):

علَّق الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، على الحملة الممنهجة التي تتعرّض لها المملكة، والتي تستهدف النيل من مكانتها.

وأفتى ” المطلق ” خلال برنامجه الأسبوعي ” استديو الجمعة ” المذاع على إذاعة ” نداء الإسلام ” ، بأن نشر الشائعات والأخبار والافتراءات التي تطلقها القنوات المضللة، في المجالس الخاصة والعامة والأسرية لا يجوز شرعًا.

وأكد على ضرورة أن نكون يدًا واحدة، وأن نضع أيدينا في أيدي ولاتنا، وأن نعرف أعداءنا، وأن ننتبه لمكائدهم، مضيفًا : ” إن من أعظم ما يؤذي أن ينشر بعضُ أبنائنا بسذاجة في مجالسهم الخاصة بعض هذه الافتراءات الفاسدة، وربما يقولها أمام أطفاله وأولاده وزوجته، وربما يتحدث بها مع جماعته، وهذا من الأمور الذي لا تجوز ” .

واستشهد بقوله تعالي {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً}.

وأضاف: جعل الله الانسياق مع هذه الأباطيل من اتباع الشيطان، والله أخبرنا في قواعد الأخبار أن نتثبت ونتبين، وألا ننساق وراء أخبار الفسقة، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علىٰ ما فعلتم نادمين}.