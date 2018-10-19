بالفيديو.. توقعات ” الأرصاد ” لطقس غدًا السبت

الرياض(صدى):

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبرحسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، لحالة الطقس المتوقعة ليوم غدًا السبت، في المملكة.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أنه يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” جازان ، عسير ، نجران ، الباحة، مكة المكرمة ” ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، و كذلك ” المدينة المنورة ” ومرتفعاتها تمتد إلى ” حائل ،القصيم، الحدود الشمالية ” .

وأضافت ” الأرصاد ” ، أنه أيضًا ستكون سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق ” تبوك ،الجوف ،الرياض، الشرقية ” .

ولفتت ” الهيئة ” ، إلى أن يشهد البحر الأحمر حالة موج متوسط، ورياح سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية ب على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، كما يتراوح ارتفاع الأمواج إلى من متر إلى مترين، فيما يتعرض الخيلج العربي لرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وسط وجود أمواج خفيفة إلى متوسطة.