مدرب ريال مدريد يكشف عن سبب عدم لعب ” بيل ” مع ويلز أثناء فترة التوقف

ماجد محمد(صدى):

قال المدير الفني لريال مدريد، جولين لوبيتيغي إن لاعبه غاريث بيل فضل عدم اللعب مع منتخب ويلز خلال فترة التوقف للالتزامات الدولية، نتيجة المشكلات العضلية التي يعاني منها.

وأشار إلى أن الجناح الويلزي تصرف بشكل مسؤول، مضيفا:” بيل تصرف بمسؤولية ولم يشارك في أي مباراة مع منتخب بلاده حين كان باستطاعته التحامل على نفسه، هذا تصرف مسؤول ” .

وتابع: ” ما بين اليوم وغداً سنرى ماذا يمكننا أن نفعل معه ومع اللاعبين الذين يعانون من مشكلات ” مثل إيسكو ألاركون والفرنسي كريم بنزيما، ليقرر التشكيلة التي سيدفع بها لمواجهة ليفانتي غداً.

وأوضح لوبيتيغي أن المستبعد الوحيد سيكون داني ” كارفاخال ” ، مبينا أنه سيتخذ القرارات بشأن التشكيلة ما بين اليوم والغد.