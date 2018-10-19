نمر هارب في حي جعرانة بمكة.. والجهات الأمنية تتعقبه

علي القحطاني (صدى):

تباشر الجهات الأمنية بمكة المكرمة، تعقب حيوان مفترس ” نمر ” شوهد باتجاه حي جعرانة شرق مكة المكرمة.

وورد بلاغًا إلة المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من مواطن أكد فيه مشاهدته لنمر بالقرب من إشارة الحرس الوطني باتجاه طريق حي جعرانة، مساء أمس.

وعلى الفور، مرَّرت الجهات الأمنية، البلاغ إلى الدوريات الأمنية من أجل تطويق الموقع، والعمل علي منع الخطر والأذى عن أي شخص موجود أو قريب من موقع مشاهدة النمر.

وتبيَّن أن النمر قد هرب نحو الجبال المحيطة بالموقع، ولم يشاهد في جنح الظلام، وفقًا للمواطن المبلغ.