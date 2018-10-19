بالصور.. أسعار تأجير سيارات رولز رويس يوميا

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تكلفة شراء رولز رويس جديدة تتخطى نطاق خيالنا، إذاً ماذا لو كنت عاشقاً للفخامة وترغب في تجربة رحلة داخل قصر الصانعة البريطانية المتحرك؟ وقتها سيكون التأجير خيارك الأمثل.

ولإلقاء نظرة على أسعار التأجير اليومي لسيارات رولز رويس، فهي متاحة في الإمارات العربية المتحدة مقابل 2,200-2,500 درهم لأصغر طراز، جوست، مع اختلاف السعر حسب سنة التصنيع.

ننتقل لاحقاً إلى طراز رايث الذي تبدأ أسعار إيجاره اليومية عند 2,500 درهم لدى عدد من مكاتب التأجير، وتصل إلى 3,200 درهم أحياناً حسب الموديل والحالة والإضافات الداخلية لتضيف مزيد من الرقي.

نصل الآن إلى طراز داون الذي يأتي بالمركز الثاني من حيث ترتيب الفخامة والرقي لدي رولز رويس، ولهذا السبب نجد أن الأسعار تبدأ عند 3,300 درهم وصولاً إلى 4,500 لدى بعض الشركات، وهو ما يعتمد بشكل أساسي على العديد من خصائص السيارة المختلفة ومعدل استخدامها السابق.

وأخيراً، مع رولز رويس فانتوم نصل إلى تاج الرقي والوجاهة لدى الصانعة البريطانية الفاخرة، وبعد حصول هذا الطراز على لقب أفخم وأجمل سيارة بالعالم، أصبحت في حد ذاتها أيقونة للترف الذي لا يضاهيه منافس، ما يفسر ابتداء سعر تأجيرها اليومي عند 3,500 درهم لموديلات 2014-2015، على أن ترتفع إلى 6,500 درهم بموديلات 2018 الجديدة كلياً كاملة التجهيزات وذات التعديلات الداخلية المخصصة لمزيد من راحة وسعادة الركاب، مع توفيرها بسائق خاص حسب الطلب.

جدير بالذكر أن هذه السيارات الأربعة تُعد رواد فئة السيارات الفاخرة، وتبدأ أسعارها عند 1.31 مليون درهم لطراز جوست، 1.41 مليون درهم، و1.69 مليون درهم لروز رويس داون، بينما لطراز فانتوم الذي يتوّج هذه الفئة، تبدأ التكلفة عند 2.25 مليون درهم.