” المملكة العربية السعودية خط أحمر ” مبادرة لـ30 فنانا تشكيليا للتعبير عن حب الوطن

سعيد العجل(صدى):

قدم أكثر من 30 فنانا تشكيليا سعوديا مساء أمس مبادرة وطنية حملت عنوان (المملكة العربية السعودية خط أحمر) للتعبير عن حب الوطن واللحمة الوطنية من خلال عرض ما يقارب 50 لوحة تشكيلية وطنية ، وتستمر المبادرة 3 أيام في حي البجيري بالدرعية.

وأوضح احد معدي المبادرة الفنان التشكيلي ناصر الخرجي أن فكرة هذه المبادرة جاءت من حماس عدد كبير من الفناننين والفنانات التشكيلين للمشاركة في تعبير عن حب الوطن على طريقتهم الخاصة ، لتعبر عن اللحمة بين الشعب السعودي والقيادة الرشيدة ، ولمواجهة الحملات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة في الفترة الأخيرة، مؤكدا ان هذه المبادرة هي رسالة للعالم بطريقة حضارية عما نعيشه في المملكة من أمن وأمان ورخاء وانسجام كبير بين الشعب وقيادته، مقدما شكره لمحافظ الدرعية وهيئة تطوير مدينة الرياض للتسهيلات التي قدموها لإقامة هذه المبادرة.

من جانبه أكد مقدم المبادرة الفنان التشكيلي عبد الوهاب بن مهدي إن الهدف من إقامة هذه المبادرة وهذا المعرض هو مشاركة أكبر شريحة من المجتمع في التعبير عن الحب والولاء للوطن بالرسم، لنبين للعالم الإنتماء الكبير للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأشار إلى أن الفن التشكييلي له دور كبير في التعبير وأن هذه المبادرة هي أبسط ما يمكن أن نقدمه لوطننا الغالي ولحكومتنا الطموحة ، حيث نعبر من خلال هذه المبادرة عن ولاءنا لحكامنا وعن النماء والعطاء التي تشهده المملكة.

وقد شاركت في المبادرة الفنانية التشكيلية فتون الفيصل الدويش بلوحة فنية لخادم الحرمين الشريفين وعدد من اللوح التي تعكس من خلالها الثقافة السعودية ، كما تميزت بالرسم عن طريق حرق مادة البارود والتي ستقدمها خلال ايام المعارض أمام الجمهور، كما شاركت الفنانة ندى الحرقان بلوحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهو يقبل طفل استشهد والده في الحد الجنوبي وقد جذبت هذه اللوحة عدد كبير من الزوار.

وشارك الفنان التشكيلي صالح الأسمري بـ 3 لوح ثلاثية الأبعاد تظهر في كل لوحة منها صور لملوك المملكة، كما شارك الفنان التشكيلي برجس النصار من ذوي الإعاقة البصرية بلوح فنية بعد انقطاع عن الفن التشكيلي دام 10 سنوات ، وأراد من خلال هذه المبادرة التعبير عن حبه لوطنه رغم معاناته مع المرض.

وقد شارك في تنظيم المبادرة الفريق التطوعي (رؤيتنا)، حيث قام الفريق إضافة إلى التنظيم بالمشاركة بعدد من الفنانين التشكيلين من أعضائه ،و نشر المبادرة في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفريق.