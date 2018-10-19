نجلة بوش تروي تفاصيل صادمة بشأن تجول الأشباح في البيت الأبيض ليلا

واشنطن(صدى):

قالت جينا بوش ابنة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، إن هناك أشباح تتجول في البيت الأبيض ليلا.

وأوضحت بوش أنه في ليلة ليلاء انبعثت من مدخنة الموقد في إحدى غرف البيت الأبيض، نغمات موسيقى عشرينيات القرن الماضي، مضيفة: ” سمعت ذلك ليس لوحدي بل وسمعت ذلك معي شقيقتي باربرا ” .

وتابعت بوش : ” قفزت مشدوهة إلى سرير باربرا، التي استمعت لذات النغمات بانشداه لا يخلو من الخوف، ولم نتمكن من النوم ” .

ولفتت بوش :” ناقشنا هذا الأمر فيما بيننا أنا وشقيقتي ولم نخبر أحدا به. لكن الأشباح حضرت بنوايا حسنة على ما يبدو. لقد كانت أشباحا ودودة ” .

وحول تكرار قصة انبعاث نغمات وألحان موسيقية، أشارت إلى تدفق غناء الأوبرا من الموقد نفسه، رغم أن النار موقدة فيه، مدعية أنها أخبرت صديقا كان يعمل في البيت الأبيض حول هذا الأمر، لكن الأخير لم يكن مندهشا على الإطلاق وأجابها: ” أوه، جينا، إذا قلت لك ما سمعت، فلن تصدقي ذلك ” .