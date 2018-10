بالصور.. خطيب مغنية شهيرة يوضح سبب انفصاله عنها قبل الزفاف

أماني الغامدي(صدى):

أوضح البليونير الأسترالي جيمس باكر، خطيب المغنية العالمية ماريا كاري السابق، أسباب انفصالهما قبيل زفافهما، بفيلم السيرة الذاتية ” The Price of Fortune – The Untold Story of Being James Packer ” .

وقال ” باكر ” ، إن قبل فترة وجيزة من موعد زفافهما، مرّ بحالة نفسية سيئة واكتئاب تفاقم نتيجة الضائقة المالية التي عاشها حينما طالبته شقيقته ” جريتيل ” بنصيبها من ملكية والده كيري.

حيث كشف ” باكر ” أنه أُجبر على دفع بليون دولار اميركي في فبراير من عام 2016، بالتزامن مع موعد الزفاف؛ فقرر فسخ الخطوبة وإلغاء الزفاف.

تجدر الإشارة إلى أن المغنية ” كاري ” قررت من بعدها حرق فستان الزفاف، في كليب أغنيتها I Don’t.

وكان ” باكر ” قد قدم خاتم خطوبة لـ ” كاري ” بثمن بلغ 13.2 مليون دولار أمريكي.