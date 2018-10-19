  • الجمعة 19

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالصور.. خطيب مغنية شهيرة يوضح سبب انفصاله عنها قبل الزفاف

بالصور.. خطيب مغنية شهيرة يوضح سبب انفصاله عنها قبل الزفاف

بالصور.. خطيب مغنية شهيرة يوضح سبب انفصاله عنها قبل الزفاف
أماني الغامدي(صدى):

أوضح البليونير الأسترالي جيمس باكر، خطيب المغنية العالمية ماريا كاري السابق، أسباب انفصالهما قبيل زفافهما، بفيلم السيرة الذاتية ” The Price of Fortune – The Untold Story of Being James Packer ” .

وقال ” باكر ” ، إن قبل فترة وجيزة من موعد زفافهما، مرّ بحالة نفسية سيئة واكتئاب تفاقم نتيجة الضائقة المالية التي عاشها حينما طالبته شقيقته ” جريتيل ” بنصيبها من ملكية والده كيري.

حيث كشف ” باكر ” أنه أُجبر على دفع بليون دولار اميركي في فبراير من عام 2016، بالتزامن مع موعد الزفاف؛ فقرر فسخ الخطوبة وإلغاء الزفاف.

تجدر الإشارة إلى أن المغنية ” كاري ” قررت من بعدها حرق فستان الزفاف، في كليب أغنيتها I Don’t.

وكان ” باكر ” قد قدم خاتم خطوبة لـ ” كاري ” بثمن بلغ 13.2 مليون دولار أمريكي.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *