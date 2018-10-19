بالصور.. إغلاق 8 منشآت صحية تبيع مياه محلاة ملوثة بخميس مشيط

أبها(صدى):

أمر رئيس بلدية خميس مشيط، بإغلاق 6 منشآت صحية تُمارس نشاط بيع المياه المحلّاة وإيقافها عن العمل؛ لحين التأكد من سلامة المياه المباعة.

وعن هذا، قال بدر القرني، المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، إن البلدية أجرت دراسة علمية لتحليل المياه المحلاة، حيث شملت الدراسة فحص 41 منشأة تُمارس نشاط تقليل الملوحة وتعبئة المياه.

حيث أظهرت النتائج تلوث ١٤% من العينات ببكتيريا ” coliform ” ، و٧٠% منها ملوثة ببكتريا ” pseudomonas aeruginosa ” .

وفيما يتعلق بهذه البكتريا، أبان الدكتور محمد العاوي، مساعد رئيس البلدية للخدمات، أن بكتيريا ” coliform ” هي مؤشر قوي لوجود ميكروبات أخرى ضارة في تلك المياه.

كما أشار ” العاوي ” إلى أن وجود نسبة كبيرة من بكتيريا ” pseudomonas aeruginosa ” في عينات المياه؛ يدل على عدم قيام أصحاب تلك المحلات بتغيير الفلاتر الخاصة بتنقية المياه، وهو الأمر الذي أدى لتجمع المواد العضوية الموجودة في المياه على تلك الفلاتر ونمو تلك الميكروبات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف المختصين في البلدية بإلزام أصحاب تلك المنشآت بتغيير الفلاتر الخاصة بتنقية المياه بشكل دوري، ووفقًا لمواصفات مرشح المياه.