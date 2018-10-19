” قرقاش ” يكشف عن مشهدين في الأزمة التي تطال المملكة بشأن قضية خاشقجي

أبوظبي(صدى):

كشف أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية عن مشهدين في الأزمة التي تطال المملكة بخصوص قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، قائلا: ” مشهدين في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة ” .

وأشار قرقاش خلال تغريدة منشورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إلى المشهد الثاني الذي يتلخص في السعي للنيل من الرياض وموقعها، وفي هذا الذي يجري نقف بصلابة ضد التسييّس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض إستقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك.

وأوضح قرقاش أنه من منظورنا يعتمد أمن المنطقة وإستقرارها ودورها في المحيط الدولي على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي وإقتصادي وديني، لافتا: ” من هذا المنطلق لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية وبين إستهداف الرياض ودورها ” .