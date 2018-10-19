واقعة طريفة.. سعودي يستعين بمكفوله البنغالي للمنافسة في بطولة المملكة للبلوت (صور)

عادل الحربي (صدى):

في واقعة طريفة شهد افتتاح النسخة الثانية من بطولة المملكة للبلوت مشاركة فريق مكون من مواطن سعودي ومكفوله البنغالي في الجولة الرابعة.

وأعلن المواطن عبدالاله القريني، ومكفوله عمران من بنجلادش المشاركة وتحدي جميع المنافسين في البطولة التي استضافها مجمع الامير فيصل بن فهد الاولمبي بالرياض، الااؤبعاء الماضي.

وبسؤاله عن معرفته بالبلوت اكد عمران أنه تعلم اللعبة عن طريق ” الشيبان ” على حد قوله، منذ فترة طويلة تعود إلى ما قبل 17 عاما.