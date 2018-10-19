رد حاسم من محامي كريم بنزيما على اتهامات في قضية ابتزاز

ماجد محمد(صدى):

اتهم محامي مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، سيلفان كورمييه، وكيل اللاعبين ليو دي سوزا الذي يدعي تعرضه لاعتداء ومحاولة للخطف على يد مقربين من اللاعب الفرنسي، بأنه حاول النصب على موكله.

وجه محامي مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، اتهامات لسيلفان كورمييه، وكيل اللاعبين ليو دي سوزا بمحاولة النصب على موكله، معتبرا أن هذه الاتهامات “حيلة” من دي سوزا لإخفاء محاولة النصب على موكله.

وحرر محامي كريم بنزيما بلاغا رسميا ضد دي سوزا بتهمة التشهير، إن وكيل اللاعبين “كان يحلم بالعمل مع بنزيما” لكنه “كان يحلم أكثر من اللازم”.

ومن جهته، قال دي سوزا، إنه تعرض لمحاولة اختطاف واعتداء من جانب صديق بنزيما منذ الطفولة، سمعان طبينياس في حضور سائق اللاعب.

وتهكم مهاجم ريال مدريد من هذه الادعاءات عبر حسابه على تويتر، قائلا: “مقرب من بنزيما لمس ذراع دي سوزا فهذه محاولة اختطاف، ‘دي سوزا تعرض لضرب مبرح بالعصا لكنه لا يتغيب عن العمل بداع المرض”.