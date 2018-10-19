تزوجت علي فقتلتها.. رجل يقطع رأس زوجته لخيانته مع خليجي

القاهرة(صدى):

عثرت الشرطة المصرية على جثة امرأة مقطعة داخل كرتونة بدون رأس في منطقة المرج بالقاهرة، قبل أن تكشف خيوط الجريمة لتكتشف أن الجثة تعود لربة منزل قتلها زوجها بعد اتهامها بسوء السلوك.

وبعد توصل الشرطة للجاني اعترف بجريمته مؤكدا أنه قتلها بعدما تأكد من وجود علاقة بينها ورجل أعمال خليجي، مشيرا إلى أن الأمر وصل بها إلى حد الزواج منه عرفيا طمعا في ماله، وذلك بعد أن غابت عن المنزل لمدة شهر ونصف بسبب الخلافات الدائمة مع الزوج.

وكانت شقيقة المجني عليها قد أبلغت الشرطة باختفاء شقيقتها منذ 3 أسابيع فبدأت الشرطة البحث والتحريات، حتى عثرت على الكرتونة التي تحتوي على جثة القتيلة، قبل أن تجري تحليل DNA للمجني عليها وأبنائها يوسف 7 سنوات، وعبدالرحمن 7 سنوات، وخالتهما، وأثبتت التحاليل التطابق بينهم.

وقال الزوج في التحقيقات إنه قتل زوجته وقطع جثتها، مضيفا: ” عرفت أنها تزوجت عليّ رجل خليجي من أجل المال، فقررت ذبحها وتقطيعها “.

أحيل المتهم للنيابة العامة في مصر تمهيدا لمحاكمته جنائيا بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.