رجل يحاول اغتصاب سيدة نائمة بعدما استدرج زوجها خارج الغرفة بخطة خبيثة

ابوظبي(صدى):

أقدم مدرب سياقة آسيوي على اغتصاب سيدة بعدما استدرج زوجها إلى خارج الغرفة التي تتواجد بها وأبعده عن المكان بخطة خبيثة لإبعاده عن المكان.

وفي التفاصيل، قام المدرب الآسيوي بالتسلل خلسة إلى سريرها وخلع ملابسه وشرع في ممارسة الجنس معها.

ففي بداية الأمر اعتقدت أنه زوجها، ولكنها في اللحظات الأخيرة قاومته وطلبت النجدة ففشلت محاولته.

وشعرت خلال نومها بشخص يستلقي عليها فظنته زوجها في البداية وحين فتحت عينيها فوجئت بالمتهم فهبت من فراشها، فادّعى أن زوجها هو الذي سمح له بذلك وحاول الاقتراب مجدداً لكنها نهرته وصرخت في وجهه فوضع يده على فمها لكتم صوتها، فعضت يده، وتركها وجلس أمامها.

وتباشر محكمة الجنايات بدبي محاكمة مدرب سياقة آسيوي شرع في اغتصاب إمرأة خلال نومها.