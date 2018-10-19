4 إبل و20 رأسا من الغنم من أمير نجران لذوي الشهيدين آل فطيح

نايف السالم(صدى):

تقدم أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بواجب العزاء لذوي الشهيدين الجندي أول مهدي بن شايع آل فطيح، والجندي مسفر بن محسن آل فطيح في مسقط رأسهما بمحافظة يدمة.

وأوفد أمير نجران، محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، للنيابة عنه في تقديم واجب العزاء ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ووزير الداخلية لذوي الشهيدين، كما قدم لها أربعة رؤوس من الإبل و20 رأسا من الغنم.

جدير بالذكر أن الشهيدين مهدي، ومسفر آل فطيح ينتميان لقوات حرس الحدود وقد استشهدا بمنطقة نجران بالحد الجنوبي.