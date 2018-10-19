بالفيديو.. خالد بن أحمد: قضية خاشقجي لها نهاية و ” مايصح إلا الصحيح “

نايف السالم(صدى):

قال الشيخ خالد بن أحمد وزير خارجية البحرين إن تعامل قناة الجزيرة وأذرعها في قضية الصحفي جمال خاشقجي فيه إساءة للمملكة بفرح وسرور.

وأشار بن أحمد خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج ” بالمختصر ” المذاع عبر قناة ” mbc ” إلى أن المملكة تعاملت مع موضوع اختطاف خاشقجي وإدعاءات قناة الجزيرة عن القضية بكل مسؤولية، مشددا: ” نقف مع المملكة قبل البيان الذي أصدرته لأننا نعرف جيدا سياسة المملكة ونهجها ولكن هناك من يتسرع ويصب الزيت على النار “.

وأوضح بن أحمد أن قضية جمال خاشقجي لها نهاية و ” مايصح إلا الصحيح ” ، لافتا:” الصحيح أن السعودية على الجادة الصحيحة بسياستها “.

وتابع أن هناك هجمة منظمة من قبل القنوات التركية والقطرية ضد المملكة بشأن قضية خاشقجي، مضيفا أنه يجب التكاتف أكثر لأننا أمام فترة حاسمة في تاريخ المنطقة العربية بعد التقدم السعودي علي المستوي العالمي.

وأبان أن المملكة جادة بتعاملها مع القضية، مشددا: ” يجب أن نكون مستعدين لأي هجمات لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ويجب أن يكون لدينا ردة فعل ولا ألوم أحد بخصوص الهجمة ضد المملكة “.