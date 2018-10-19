في ديربي الرياض.. الهلال لمواصلة الانتصارات والشباب يطمح لكسر التعادلات

نواف السالم(صدى):

يستعد فريق الهلال لمواجهة غريمه الشباب في ديربي الرياض مساء غد السبت ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

ويأمل الهلال في مواصلة الضغط على النصر وتحقيق الفوز الخامس له في البطولة ليرفع رصيده إلى النقطة 15، في حين يأمل الشباب في تحقيق فوزه الثالث لينهي سلسلة التعادلات التي استمرت في الجولات الثلاث الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويواصل الاقتراب من المقدمة.

ويفقد الهلال عددا من لاعبيه في هذه المباراة بسبب الإصابات التي تعرضوا لها أخيرا، وهم عمر خربين، وسلمان الفرج، وجوميز، ونواف العابد، ومختار فلاتة.

جدير بالذكر أن آخر فوز للهلال على حساب الشباب كان في الموسم الماضي بنتيجة 2-1، بينما كان آخر فوز للشباب على الهلال بنتيجة 1-0 موسم 2014/2015.