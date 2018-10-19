بالصور.. حفل تخريج دوريات أمن وحراسة المنشآت بجدة

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، شهد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني حفل تخريج دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت والبحث والتفتيش التأسيسية ، وذلك بمركز تدريب القوات بمحافظة جدة ‎.

وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، عقب ذلك ألقى قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي ، كلمةً أوضح فيها أن عدد الخريجين لهذه الدورة (1121) خريجاً تم تدريبهم على جميع الدورات التأسيسية والتخصصية لحماية وأمن المنشآت والتدخل السريع ومكافحة الإرهاب والرماية على كافة أنواع الأسلحة لمواجهة جميع التحديات .

وأكد حرصهم على النهوض بالعملية التدريبية في القوات بطريقة ممنهجةٍ ومقننةٍ للاستفادة من هذه المخرجات في صقل نواحي الموهبة والإبداع مع التأكيد على القيم الإنسانية في التعامل مع الآخرين وزيادة مهارات وقدرات رجال قوات أمن المنشآت بما يحقق أعلى درجات السلامة الأمنية الميدانية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة والثقة بالنفس وسرعة اتخاذ القرار ” .

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين عبروا فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز لانضمامهم لزملائهم في ميدان العز والشرف.

بعد ذلك بدأ العرض العسكري ، ثم فرضية ” نادر ” التي استعرض الخريجين من خلالها ما تعلموه من مهارات اكتسبوها خلال فترة التدريب في مجال مكافحة الإرهاب والتدخل السريع والقيادة التخلصية .

ثم شاهد الحضور فرضيتي رماية الثقة ، وفرضية الاشتباك والسيطرة ، ثم أدى الخريجون القسم.

عقب ذلك كرم معالي الفريق أول سعيد القحطاني الأوائل والمتفوقين والمشرفين على الدورة ، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.