القوات السعودية تدك ” كتيبة الموت ” وتكبد الحوثيين 20 قتيلا

فهمي محمد(صدى):

تمكنت القوات السعودية المشتركة من القضاء على ما يسمى بـ ” كتيبة الموت ” التابعة للميليشيات الحوثية في كمين عسكري تم تنفيذه داخل الأراضي اليمنية بمحاذاة الحدودة السعودية في جازان.

ونقلت مصادر عسكرية لقناة العربية أن الكمين شارك فيه كل من القوات البرية ومشاة البحرية السعودية، التي وجهت ضرباتها للعناصر الحوثية عن طريق القذائف المدفعية المختلفة.

بالإضافة إلى مشاركة الطائرات المروحية من نوع أباتشي وطائرات التحالف. وأسفرت هذه العملية عن مقتل 20 حوثيا بينهم عدد من القياديين،

كما تم تدمير تعزيزات للميليشيات وقطع الإمدادات عنهم، ما أدى إلى فرار عدد منهم.