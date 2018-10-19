السجن والغرامة.. النيابة العامة تكشف عقوبة التحرش الإلكتروني

علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة عن عقوبة التحرش الإلكتروني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية المختلفة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر الاجتماعي اليوم الجمعة، إن ” إرسال أي بيانات أو رسائل أو صور تتضمن قول أو إشارة ذات مدلول جنسي، تجاه شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية ” .

وأضافت: ” جريمة التحرش تصل عقوبتها إلى السجن سنتين، وبغرامة تصل مائة ألف ريال ” ، وذلك وفقا للمادة الاولى من نظام مكافحة التحرش.