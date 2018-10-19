رسميا.. أسماء حكام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

نواف السالم(صدى):

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تنطلق اليوم الجمعة بمباراتي النصر والباطن، والفيصلي والتعاون.

وعينت اللجنة الحكام الآتي أسماءهم لمباريات الجولة السادسة، كما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم:

1- ((الفيصلي والتعاون)) : طاقم تحكيمي من ويلز

حكم ساحة: سيمون لي أيفانس (ويلز)

حكم مساعد: ليويس إدواردز (ويلز)

حكم مساعد: جاكوب كولين (انجلترا)

الحكم الرابع: إيغور باجاك (كرواتيا)

حكم الفيديو: جوشيم كامفويس (هولندا)

2- ((الباطن والنصر)): طاقم تحكيمي من بولندا

حكم الساحة: سيمون مارتشينياك

حكم مساعد: توماس ليستكيفيس

حكم مساعد: ريدولاو سيجكا

حكم رابع: علي شعبان (الكويت)

حكم فيديو: بافيل جيل (بولندا)

3- ((الاتحاد أحد)): طاقم تحكيمي من المجر

حكم الساحة: فيكتور كاساي

مساعد: جورجي رنج

مساعد: فينسيل توث

الحكم الرابع: عمار محفوظ (البحرين)

الفيديو: داني ماكيلي (هولندا)

4- ((الرائد والفتح)):

ساحة: مارك كلاتنبيرغ

مساعد: ألين لينتش (إيرلندا)

مساعد: ديرموت بروتون (ايرلندا)

الرابع: إيفان بيبيك (كرواتيا)

الفيديو: الارد ليندهوت (هولندا)