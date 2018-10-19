احتجازات لأفراد وتماسات كهربائية إثر هطول أمطار غزيرة بالمدينة

نايف السالم(صدى):

شهدت بعض محافظات منطقة المدينة المنورة أمس الخميس، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة؛ مما أسفر عن حدوث احتجازات لأفراد ومركبات وتماسات كهربائية في عدد من الأحياء.

وفي هذا السياق، أوضح العقيد خالد مبارك الجهني، متحدث الدفاع المدني بالمدينة، أن بداية الحالة كانت عند الساعة ” ١٤:٠٠ ” عصرًا، وشملت احياء ” السلام والعزيزية والفيصلية وسلطانة وضبوعة ووادي ملل و الحفيرة واحياء جنوب المدينة ومحافظة الحناكية ومحافظة المهد ” .

وعن عدد البلاغات التي تم تلقيها، ذكر ” الجهني ” أن عدد البلاغات الواردة حوالي 36 بلاغًا منها احتجازات افراد ومركبات، و 6 بلاغات التماسات كهربائية منها 2 بلاغ حريق في محطة كهرباء؛ بسبب صاعقة رعدية.