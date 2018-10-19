بالفيديو.. التحالف يستهدف منصة إطلاق طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

استهدف طيران التحالف، اليوم الجمعة، مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي.

وبحسب ما أعلنه التحالف فإنه تم استهدف منصات لإطلاق الطائرات بدون طيار كانت محملة على مركبات.

وكانت قوات اللواء 35 مدرع في محافظة تعز أسقطت طائرة تجسس مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الحجرية.