6 أسباب تؤدي إلى إصابتك بآلام العظام

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر آلام العظام من آلام الجسم المزعجة التي يصاب بها الشباب وكبار السن، وأسبابها عديدة، ومعظمها يتعلق بالالتهابات ونقص التغذية التي تضعف العظام.

وقالت الدكتورة سارة منير أخصائى العلاج الطبيعى، إن هناك 6 أسباب تؤدى إلى الإصابة بآلام العظام، منها:

1- مرض الروماتويد.

2- خشونة المفصل بسبب قلة كمية السائل الذي يحمي المفاصل.

3- التعرض لبعض أنواع الالتهابات الجرثومية.

4- النقرس.

5- التهابات المفاصل وهو من الأمراض الروماتزمية.

6- ترقق العظام وخاصة في وسط الظهر وعنق الفخذ.

وأضافت دكتورة سارة ، أن هذه الأمراض تأتى نتيجة نقص فيتامين “د” والكالسيوم بالجسم بسبب قلة الاهتمام بتناول الأطعمة التي تقوي العظام مثل الأسماك ومنتجات الألبان والبيض واللحوم والخَضراوات والفاكهة، مطالبة بتناول هذه الأطعمة مع الحصول على المكملات الغذائية التي تحتوى على الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم وفيتامينات “د – ب12 – ب6 – ك2”.