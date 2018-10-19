بالصور.. تنفيذ مبادرة حديقتي مسؤوليتي‬⁩ برجال ألمع

محمد السعران(صدى):

قامت بلدية محافظة ” رجال ألمع ” يوم أمس الخميس‬⁩ ممثلة بكلا من قسم العلاقات العامة وقسم الخدمات والقسم النسوي بتنفيذ مبادرة ⁧‫حديقتي مسؤوليتي‬⁩ على غرار مبادرة أمانة منطقة عسير والتي تهدف إلى المحافظة على الحدائق العامة ونظافتها وحث الأطفال على الوعي البيئي والحفاظ على الحدائق والإهتمام بها .

هذا وقد لاقت هذه المبادرة صدىً واسعاً وترحيباً وقبولاً كبيرين من قبل المجتمع والأهالي دلّ على ذلك المشاركة الكبيرة من الأطفال والنساء في تنفيذ هذه المبادرة .

وقد انطلقت المبادرة في تمام الساعة الرابعة عصرا للذكور والإناث حيث نفذت المبادرة بحديقة الضمان الاجتماعي للنساء والأطفال ، بينما كانت حديقة الدوار وحديقة العوص هما الحديقتين المخصصتين للذكور ، حيث قام المشاركون والمشاركات في هذه المبادرة بجمع القمامة من الحدائق وتنظيفها إضافة إلى القيام بزراعة بعض الورود والزهور .

كما تضمنت المبادرة مسابقة ترفيهية للأطفال وهي عبارة عن مرسم لإخراج المواهب واكتشافها وتنميتها والاهتمام بها ، إضافة إلى توزيع العديد من شتلات السدر على المشاركين في المبادرة من أجل زراعتها .

وفي نهاية المبادرة أكد سعادة رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ ” سعيد بن علي حافظ ” على سعادته بنجاح هذه المبادرة ، مضيفاً أن البلدية دائماً تستغل هذه المبادرات لإحداث نقطة تواصل ما بينها وبين المواطنين ، بالإضافة إلى أنها تنشر الوعي في المجتمع وذلك كله بلا شك يأتي بين أهم أهداف رؤية المملكة 2030، الرامي إلى تعزيز وتكثيف المشاركات المجتمعية ، مقدماً شكره في النهاية لجميع المشاركين والمشاركات .