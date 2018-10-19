بالصور.. تنفيذ مبادرة حديقتي مسؤوليتي برجال ألمع
قامت بلدية محافظة ” رجال ألمع ” يوم أمس الخميس ممثلة بكلا من قسم العلاقات العامة وقسم الخدمات والقسم النسوي بتنفيذ مبادرة حديقتي مسؤوليتي على غرار مبادرة أمانة منطقة عسير والتي تهدف إلى المحافظة على الحدائق العامة ونظافتها وحث الأطفال على الوعي البيئي والحفاظ على الحدائق والإهتمام بها .
هذا وقد لاقت هذه المبادرة صدىً واسعاً وترحيباً وقبولاً كبيرين من قبل المجتمع والأهالي دلّ على ذلك المشاركة الكبيرة من الأطفال والنساء في تنفيذ هذه المبادرة .
وقد انطلقت المبادرة في تمام الساعة الرابعة عصرا للذكور والإناث حيث نفذت المبادرة بحديقة الضمان الاجتماعي للنساء والأطفال ، بينما كانت حديقة الدوار وحديقة العوص هما الحديقتين المخصصتين للذكور ، حيث قام المشاركون والمشاركات في هذه المبادرة بجمع القمامة من الحدائق وتنظيفها إضافة إلى القيام بزراعة بعض الورود والزهور .
كما تضمنت المبادرة مسابقة ترفيهية للأطفال وهي عبارة عن مرسم لإخراج المواهب واكتشافها وتنميتها والاهتمام بها ، إضافة إلى توزيع العديد من شتلات السدر على المشاركين في المبادرة من أجل زراعتها .
وفي نهاية المبادرة أكد سعادة رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ ” سعيد بن علي حافظ ” على سعادته بنجاح هذه المبادرة ، مضيفاً أن البلدية دائماً تستغل هذه المبادرات لإحداث نقطة تواصل ما بينها وبين المواطنين ، بالإضافة إلى أنها تنشر الوعي في المجتمع وذلك كله بلا شك يأتي بين أهم أهداف رؤية المملكة 2030، الرامي إلى تعزيز وتكثيف المشاركات المجتمعية ، مقدماً شكره في النهاية لجميع المشاركين والمشاركات .
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