بالفيديو.. مغامر يقفز من أعلى نتوء صخري على شلال قوي: ” أنا محظوظ “

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو بريطاني يدعى ماتي هابر من أعلى نتوء صخري على شلال عالي القوة ارتفاعه 19 مترا تقريبا.

ووصفت هذه القفزة بالخطيرة حيث احتجز تحت السطح بقوة التيار المائي العنيف بين الجبلين.

وذكر هاربر أنه محظوظ لبقائه على قيد الحياة بعد الاحتجاز، لافتا إلى أنه نادم على المغامرة التي قام بها، بعد أن كان على وشك الموت بسبب قوة المياه المتدفقة من الشلال، حيث كافح مطولا للخروج على قيد الحياة.

وتابع: ” أنا محظوظ بصدق! أنصح الجميع بشدة بعدم القفز من أعلى هذا الشلال! ابق آمنا.. آسف يا أمي ” .