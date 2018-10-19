اللواء ” القرزعي ” يزور الحماية الاجتماعية بأبها ويناقش آليات التعاون بين القطاعين

محمد السعران(صدى):

قام سعادة مدير شرطة منطقة عسير اللواء ” صالح بن سليمان القرزعي ” بزيارة لوحدة الحماية الاجتماعية بأبها حيث كان في استقباله سعادة مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية بعسير الأستاذ ” هادي بن عائض الشهراني ” ومدير وحدة الحماية الاجتماعية بأبها الأستاذ ” عبدالله بن سعيد الهدباء ” و عدد من موظفي الوحدة.

وقد رحب الشهراني في بداية الزيارة بالضيف الكريم واصطحبه في جولة على اقسام الوحدة .ثم إستمع الجميع لشرح مفصل عن أعمال الوحدة قدمه مدير الوحدة تطرق فيه إلى المهام الموكلة إلى الوحدة بداية من تلقي البلاغات مرورا بالإيواء وحتى معالجة حالات العنف الأسري ودور أقسام الشرط وتعاونها اللامحدود في ذلك .

هذا وقد أشاد القرزعي بدور الحماية الاجتماعية وانها خط الدفاع الأول لمنع وقوع الجريمة بين الأسر وأن الأسرة المكون الأساسي للمجتمعات .

عقب ذلك ناقش الجميع آليات التعاون المشترك بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ممثلا في وحدة الحماية الاجتماعية وشرطة منطقة عسير في سبيل رفع جودة الأداء والإسهام في تطوير قدرات العاملين و ذلك لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ايدها الله وبتوجيهات سديدة من سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير ” فيصل بن خالد بن عبد العزيز ” وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير ” تركي بن طلال بن عبد العزيز ” حفظهما الله.