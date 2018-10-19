خادم الحرمين يوافق على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الرياض

نايف السالم(صدى):

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار ” الملك خالد ” الدولي بمدينة الرياض.

وعن أهداف التنظيم، فإنه يهدف إلى إقامة منطقة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تضطلع بمسؤوليتها الهيئة العاملة للطيران المدني.

أما فيما يتعلق الأنشطة التي ستتم ممارستها في المنطقة، هي ” صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها ” ، بالإضافة لفرز البضائع وتعبئتها وتغليفها والاتجار بها واستخدامها، بما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة كـ ” التجميع والتفكيك والتركيب والغسيل والنقش والاختبار والتصميم ” .

كما ستشمل أيضًا أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، والخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع، وتوريد منتجات ذات بنود جمركية مختلفة وتركيبها للوصول إلى المنتج النهائي، وإعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية ” .