بالصور.. نائب مشرف مكتبة الملك عبدالعزيز يدعو لإنشاء قاعدة بيانات لوثائق محكمة القدس

الرياض(صدى):

دعا نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد إلى إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تتضمن صورًا رقمية لجميع وثائق محكمة القدس الشرعية، مع إيجاد روابط لجميع الدراسات والبحوث التي تناولت هذه الوثائق .

وأكد أن هذه القاعدة ستحفز الباحثين في كل مكان لإعداد دراسات وبحوث مستفيضة عن محتويات هذه الوثائق .

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة العلمية ” المخاطر التي تواجهها الأرشيفات العربية وسبل التصدي لها “، التي نظمها الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف بالقاهرة خلال الفترة من 16 الى 17 أكتوبر 2018م، بمناسبة الاحتفال بيوم الوثيقة العربية تحت عنوان ( القدس العاصمة الأبدية لفلسطين) شارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين المعنيين بالتأريخ والتوثيق للأماكن العربية والإسلامية والمعنيين بالقضية الفلسطينية .

وقدم الدكتور عبدالكريم الزيد ورقة بحثية بعنوان ” وثائق وسجلات محكمة القدس الشرعية ” خصائصها، وسبل حمايتها والمحافظة عليها ” ، أكد فيها تاريخية القدس ومكانتها الدينية لدى جميع الديانات، مشيراً إلى حرص المسلمين على حمايتها على مر العصور حتى أصبحت مدينة ثقافية لها مكانتها الدولية .

وتناول الدكتور الزيد أرشيف مدينة القدس من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية، التي تمثل ذاكرة متكاملة لما عاشته مدينة القدس من ازدهار حضاري، وتطور وتعايش بين سكانها على مدى خمسة قرون قبل أن تكون تحت الاحتلال الإسرائيلي .

وقال الدكتور عبدالكريم الزيد ” إن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة منذ إنشائها في الخامس من رجب عام (1405هـ/1985م)، اهتمت بقضية فلسطين وتوثيق القدس وعقدت المؤتمرات والندوات العديدة وفق السياق الذي تنتهجه المكتبه لحفظ الانتاج الفكري العربي والإسلامي عموما والفلسطيني على وجه الخصوص،

وأكد أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ستظل تسخر جميع خدماتها ومشروعاتها لكل ما يخدم الثقافة العربية والإسلامية ويعزز المشترك الإنساني والثقافي مع الحضارات العالمية الاخرى .