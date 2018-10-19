محمد المازم يكسر اعتزال 11 عاما بأغنية جديدة

أماني الغامدي(صدى):

عاد الفنان الإماراتي محمد المازم للغناء من جديد ليقطع فترة الاعتزال التي امتدت منذ عام 2007.

وفاجأ المازم جمهوره بأغنية رومانسية جديدة أذاعها عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب بعنوان ” ظروف الوقت ” ، مما دعا كثير من الفنانين للتعبير عن سعادتهم بعودة المازم بعد الغياب الطويل.

ويغني المازم أغنيته الجديدة من كلمات سالمين المنصوري، وألحان مغرم وتر، وتوزيع محمد صالح، بينما أنتج الأغنية بنفسه.

كان محمد المازم قد أعلن انسحابه من الساحة الغنائية عام 2007 مكتفيا بالإنشاد الديني فقط، قبل أن يكسر سنوات اعتزاله الـ11 بهذا العمل الذي شاركه الغناء فيه مجموعة من المواهب الإماراتية الشابة.