رئيس ” النصر ” : دعم الجماهير هو أكبر محفز للاعبي الفريق

نواف السالم(صدى):

أوضح سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، أن دعم الجماهير للفريق خلال مواجهته مع الباطن اليوم الجمعة؛ هو أكبر محفز للاعبي الفريق.

وقال ” آل سويلم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الداعم الأول والرقم الصعب دائمًا جماهير الشمس، اليوم يخوض النصر مباراة مهمة مع الباطن، النقاط الثلاث مطلب مهم ليكمل العالمي صدارة الدوري، حضوركم أكبر محفز للاعبي الفريق ” .

وتقام المباراة على ملعب نادي الباطن اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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