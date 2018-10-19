طرق بسيطة لإخفاء الهالات السوداء والتخلص من عيوب البشرة

أماني الغامدي(صدى):

أوضح عدد من خبراء التجميل ، ضرورة الاهتمام بمستحضرات إخفاء الهالات الداكنة والإحمرار والعيوب للحصول على بشرة خالية من الشوائب ، مٌشيرين إلى أن من أهم هذه المستحضرات هو الكونسيلر .

ولإخفاء الهالات الداكنة تحت العينين بواسطة مستحضرات خافي الهالات الداكنة، اتبعي النصائح التالية:

– نظّفي وجهك ورطّبيه، ثمّ ضعي كريم الأساس بواسطة إسفنجة رطبة أو بأصابعك، ووزّعيه على كامل الوجه. كذلك، ضعي القليل منه تحت العينين.

– استخدمي كريم الأساس بلون مطابق لـ لون بشرتك، أو أفتح قليلاً. وانتبهي الى الكمّية التي تضعينها، لأنّك إذا بالغت، قد يبدو وجهك اصطناعياً، بماكياج ثقيل.

– لتغطية الهالات الداكنة تحت العينين، ضعي القليل من مستحضر خافي الهالات الداكنة، أو خافي العيوب Concealer، تحت العينين. لا تستخدمي إلا القليل جدّاً في البداية، ثمّ زيدي الكمّية تدريجياً وفقاً للنتائج.

– لا تضعي أبداً الكونسيلر عن طريق فرك البشرة به، بل من خلال الربت عليها بحركات دائرية خفيفة. استخدمي أطراف الأصابع لتوزيعه تحت العينين، والأفضل من ذلك استخدمي البنصر، كون الضغط بهذا الأصبع ألطف على بشرة هذه المنطقة الرقيقة.

– من الضروري ترطيب المناطق التي تريدين إخفاء عيوبها بـ الكونسيلر، لتجنّب استقراره في الخطوط الرقيقة.

– لا تضعي أبداً خافي العيوب على كامل الوجه، إنّما فقط على المناطق المستهدفة.

– ضعي الكونسيلر بعناية تحت جيوب العينين، ثم وزّعي ثلاث نقاط منه عند الأطراف وفي منتصف محيط العينين.

– انشري خافي العيوب تدريجيّاً لتجنّب أن يبدو وجهك كالعجين، ثم وزّعيه بأطراف الأصابع.

– حاولي إبقاء حافّة الجيوب تحت العينين مشرقة، لكي يتمّ إخفاء الهالات الداكنة تماماً، ثم وزّعي المستحضر حتى حافّة الرموش السفلى.

– لإخفاء حبّ الشباب، ضعي خافي العيوب على البثور باستخدام فرشاة.

– لإخفاء البقع الناتجة من التعرّض للشمس، ستحتاجين على الأرجح إلى خليط من الكونسيلر وكريم الأساس.

– ضعي البودرة الحرّة فوق خافي العيوب حين يكون لا يزال رطباً، لتثبيته وتجفيفه. وزّعي طبقة رقيقة منها على جانبَي الأنف وتحت فتحتَيه.

– لا تضعي أبداً أكثر من طبقتين من الكونسيلر.

– لا تستخدمي كريم الأساس أو الكونسيلر لإبراز ملامحك، كونها مهمّة أحمر الخدود، الذي من شأنه أن يطيل أو يدوّر وجهك.