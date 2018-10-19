كشف تطورات جديدة في قضية اغتصاب رونالدو لفتاة أمريكية

نواف السالم(صدى):

دعا محامو كاثرين مايورغا، التي أكدت أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتدى عليها جنسياً عام 2009، ممثلي رونالدو بإثبات أنّ الوثائق التي يمتلكونها مزورة، وبهذا الطلب ألقى الفريق القانوني للمدعية الكرة في ملعب مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الفريق القانوني لمايورغا يتمسك بصحة الوثائق المنشورة يرى أنّها تثبت تورط رونالدو في الاغتصاب.

وشملت الوثائق المذكورة تقرير شرطة عقب الواقعة التي حدثت عام 2009، وتسوية يدفع بموجبها اللاعب 375 ألف دولار لضحيته المفترضة مقابل كتمان الأمر.

وأوضح فريق كاثرين القانوني، في بيان، أن “أي وثيقة أو معلومات تحت سيطرة كريستيانو رونالدو أو في حوزته، يجب أن تسلم إلى وكالات إنفاذ القانون المناسبة، للإسراع في التحقيق وحل التناقضات المزعومة”.