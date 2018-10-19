ذئبان بشريان يغتصبان فتاة تحت تهديد السلاح بعد خطفها في تاكسي

القاهرة(صدى):

أقدم سائق ” تاكسي ” وصديقه على خطف فتاة سورية واغتصابها تحت تهديد السلاح داخل شقته في المقطم.

وفي التفاصيل، قامت فتاة سورية بإيقاف تاكسي أجرة في الدقي من أجل توصيلها إلى سوق شهير بمدينة نصر وخلال السير استغل الجاني جهل الفتاة بالطرق وتوجه بها إلى المقطم ثم أشهر سلاحا أبيض فى وجهها وطلب منها الصعود إلى شقة صديقه الذي اتصل به لمشاركته فى اغتصابها.

وقام سائق التاكسي وصديقه بهتك عرض الفتاة لمدة يومين، واستغلت المجني عليها خروج السائق وغافلت صديقه وتمكنت من الهرب ثم توجهت إلى قسم شرطة المقطم لتحرير محضر بالواقعة.