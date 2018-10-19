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أول ظهور لبورشه 911 مموهة في دبي قبل الاطلاق الوشيك لها

أول ظهور لبورشه 911 مموهة في دبي قبل الاطلاق الوشيك لها
أميرة خالد(صدى):

مع الاحتفال هذا العام بالذكرى السنوية السبعين لبورشه ، تعمل شركة صناعة السيارات على تقديم الكثير من هدايا عيد الميلاد لنفسها ، والهدية الأهم هي موديل 992 Neunelfer الجديد كليًا. ويمكن رؤية سيارات الاختبار لهذا الموديل في جميع أنحاء العالم ، مع ظهور نموذج جديد في دبي.

وكما سنرى فنموذج 911 كارييرا S الموجود لدينا هنا ما زال مموهاً ، ولكن السيارات الاختبارية تأتي بدون تمويه تقريباً على حلبة النوربورجرينج.

ومع تعيين موعد تقديم موديل 992 في أول ظهور له في أواخر الشهر المقبل ، في معرض لوس أنجلوس للسيارات ، لا ينبغي أن تكون هذه المشاهدات المتكررة له مفاجئة.

وهذه المرة ، لن يكون هناك كارييرا ضيقة في الجزء الداخلي ، مما يعني أن الاصدار الأساسي حتى من السيارة سوف يتطابق مع طراز GT3 الحالي. وكما هو متوقع ، سيؤدي تغيير الجيل أيضًا إلى تعزيز عرض الجزء الأمامي.

كما يتم استخدام نسبة أكبر من الألومنيوم لجسم السيارة الجديدة للحفاظ على وزن السيارة. أما بالنسبة للأجزاء الثقيلة ، فإن ناقل الحركة PDK هي واحد منها.

وسيأتي ناقل الحركة المزدوج القابض 8 سرعات مثل الموجود في باناميرا، وإن كان بتصميم مخصص لأن الناقل يمكن أن يدمج مع محرك كهربائي.

وعند الحديث عن احتمال استخدام السيارة الطاقة الكهربائية ، فقد أعدت بورشة الشاسيه لاستيعاب البطاريات ، ولكن قد نضطر إلى انتظار النسخة المحسنة لمنتصف العمر للسيارة لرؤية أول نسخة هجينة وكل ذلك يرجع إلى التقدم البطيء في تكنولوجيا البطاريات.

وستتميز طرازات ” كارييرا ” و ” كارييرا S ” بتطور المحرك سعة 3 لتر بشاحن توربيني مع توقع تطور محدود في القوة الحصانية للمحرك. ولجعل 911 أكثر قابلية للاستخدام ، سوف تزود بوضعية القيادة الرطبة.

كما ستزود السيارة بأجهزة الاستشعار لتحديد متى تبدأ الأمطار ، وبالتالي تشغيل المساحات الأمامية بصورة أوتوماتيكية.

أما بالنسبة إلى المقصورة ، فإن التغيير الأكبر سيأتي من لوحة القيادة الرقمية بصورة جزئية ، والتي ستشهد لوحة مركزية تقليدية يحيط بها زوج من الشاشات. ويتضمن جدول إطلاق سيارة كارييرا S هذا العام ، تقديم سيارة كارييرا القياسية في أوائل عام 2019.

أما بالنسبة إلى 911 توربو و 911 جي تي 3 ، اللذان تم رصدهما ، فسيقدمان في النصف الثاني من العام المقبل.


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