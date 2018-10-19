” المواصفات ” تشدد على ضرورة مراقبة علامات تلف الإطار

علي القحطاني(صدى):

شددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على ضرورة مراقبة علامات تلف الإطار؛ لتجنب الحوادث.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، العلامات التي تظهر على الإطارات والتي تؤكد تلفها، وهي:

– ظهور تآكل أو تشققات أو قطع في نقش موطئ الإطار.

– جفاف مادة الإطار.

– تآكل كبير في دليل موطئ الإطار.

– ظهور انتفاخات الموطئ أو الحواف الجانبية.