” المواصفات ” تشدد على ضرورة مراقبة علامات تلف الإطار
شددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على ضرورة مراقبة علامات تلف الإطار؛ لتجنب الحوادث.
وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، العلامات التي تظهر على الإطارات والتي تؤكد تلفها، وهي:
– ظهور تآكل أو تشققات أو قطع في نقش موطئ الإطار.
– جفاف مادة الإطار.
– تآكل كبير في دليل موطئ الإطار.
– ظهور انتفاخات الموطئ أو الحواف الجانبية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56360 ] نشر منذ 29 دقيقة
من المفترض ملاحظة الكفرات وتفقدها دائماً عند كل مشوار ,,
,, لأنك لاتعلم متى يحدث لها الخراب ، وهو الخطر المميت عند اهماله ,,
,, الله يحمينا والجميع من كل اذيه ,, آمين ,,