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” المواصفات ” تشدد على ضرورة مراقبة علامات تلف الإطار

” المواصفات ” تشدد على ضرورة مراقبة علامات تلف الإطار
علي القحطاني(صدى):

شددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على ضرورة مراقبة علامات تلف الإطار؛ لتجنب الحوادث.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، العلامات التي تظهر على الإطارات والتي تؤكد تلفها، وهي:

– ظهور تآكل أو تشققات أو قطع في نقش موطئ الإطار.
– جفاف مادة الإطار.
– تآكل كبير في دليل موطئ الإطار.
– ظهور انتفاخات الموطئ أو الحواف الجانبية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56360 ] نشر منذ 29 دقيقة

من المفترض ملاحظة الكفرات وتفقدها دائماً عند كل مشوار ,,

,, لأنك لاتعلم متى يحدث لها الخراب ، وهو الخطر المميت عند اهماله ,,

,, الله يحمينا والجميع من كل اذيه ,, آمين ,,

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