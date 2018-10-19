مشادة حادة بين اثنين من كبار مساعدي ترامب

واشنطن(صدى):

حدثت مشادة كلامية بين اثنين من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية، الخميس الماضي.

وأفادت مصادر أن النقاش خرج عن السيطرة وتطرق إلى أداء وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن، في كيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

ولم تكن المرة الأولى التي يتم إنتقاد أداء ” نيلسن ” ، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق هذا العام أن ” نيلسن ” كانت على وشك الاستقالة، بعد أن انتقدها ” ترامب ” في اجتماع حكومي حيث ذكر إخفاقها في تأمين الحدود الأمريكية مما سمح بتزايد أعداد المهاجرين.

وكان الرئيس الأميريكي قد صرح مطلع الأسبوع أنه يدرس خيارات عديدة لتشديد أمن الحدود، لافتا إلى أن فصل العائلات المهاجرة على الحدود يمكن أن يردع الهجرة غير المشروعة، وهو ما يسعى إليه قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المقرر إنعقادها في السادس من نوفمبر، حيث من المتوقع أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب.