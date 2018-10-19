حمل كاذب يقود وافدا إلى جريمة قتل!

بيروت(صدى):

كشفت الشرطة اللبنانية عن ملابسات حادث قتل راحت ضحيته وافدة بنغالية عثر عمال النظافة عليها مقتولة في مستودع للقمامة.

وقالت الشرطة في بيان إن القاتل شاب بنغالي يبلغ 29 عاما، وكان يسكن مع القتيلة التي تدعى رشيدة مشرف خان (38 عاما) في مكان واحد، وعندما طالبته بالزواج بعد حملها منه قرر التخلص منها، وأوضحت أن المتهم اعترف بأنه ارتكب الجريمة بسبب رفضها لطلبه بإجهاض الجنين.

وبين الجاني أنه خنق ضحيته في محل سكنهما بمحلة جونية باستخدام وشاح، قبل ان يضع جثتها في حقيبة سفر ويرميها في مستودع للنفايات بمحلة الكرنتينا التابعة للعاصمة بيروت، بمساعدة صديقه.

وأوضحت الشرطة أنه بفحص الجثة تبين أنها لم تكن حاملا، وتم تسليمها للسفارة البنغالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بيما تم إيقاف الجاني وصديقه تمهيدا لعرضهما على القضاء.