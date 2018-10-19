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بالفيديو.. أسباب انخفاض معدل حرق الدهون بالجسم

بالفيديو.. أسباب انخفاض معدل حرق الدهون بالجسم
أماني الغامدي(صدى):

قالت كريس بشرى أخصائية تغذية ، أنه تعاني بعض الفتيات من ضعف معدل حرق الدهون بالجسم، رغم اتباعهن أنظمة الريجيم المختلفة،وتتساءل بعضهن عن سبب ذلك لمحاولة علاجه.

وعرضت كريس خلال برنامج ” صحتين ” المذاع على قناة ” TeN ” ، أسباب انخفاض معدل حرق الدهون بالجسم .

وقالت ، دائما ما نسمع من الفتيات أنا ما باكل كتير بس جسمي ما عم يحرق ولا بخس ، مٌشيره إلى أنه هناك أسباب تقلل من معدل الحرق .

وأضافت ، عنصر العمر مهم جدا في عملية الحرق فكل ما تقدم الانسان في العمر تقل نسبة عضلة الجسم وبالتالي يقل معدل الحرق ، كما أن أسلوب الحياة اليومي يؤثر على عملية الحرق ، مثل تناول بعض الأدوية مثل أدوية الأكتئاب فرغم تناول وجبات قليلة وانتباع نظام غذائي خاص بالدايت فهذه الأدوية تقلل عملية الحرق وتزيد من الوزن .


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