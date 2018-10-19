تحطم طائرة مروحية على متن حاملة الطائرات ” رونالد ريغان “

واشنطن(صدى):

شهدت حاملة الطائرات ” رونالد ريغان ” اليوم الجمعة، تحطم طائرة مروحية تابعة للبحرية الأمريكية على متنها؛ مما أسفر عن إصابات غير قاتلة لبحارة.

وعن ذلك، أصدر الأسطول السابع التابع للبحرية الأمريكية بيان، قال فيه إن الطائرة من طراز ” إم اتش – 60 سيهوك ” تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها يوم الجمعة، بينما كانت الحاملة قبالة ساحل الفلبين.

وعن المصابين، أوضحت البحرية أن جميع البحارة المصابين كانوا في حالة مستقرة، وأن إصاباتهم لا تهدد حياتهم، ولم يذكر عدد البحارة المصابين.

يُذكر أن الحادثة وقعت بينما كانت مجموعة رونالد ريغان البحرية الضاربة، تقوم بعمليات روتينية في بحر الفلبين.