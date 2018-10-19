اعتقال فرنسي أثار الرأي العام بصورة مشينة مع الرئيس ماكرون

باريس(صدى):

اعتقلت السلطات الفرنسية أحد الشابين اللذين ظهرا مع الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون في الصورة المشينة التي أثارت الرأي العام في فرنسا الشهر الماضي.

وكان ماكرون قد تعرض لانتقادات واسعة بعدما ظهر أمام الكاميرات وإلى جانبه شابين ودون أن ينتبه الرئيس الفرنسي لهما أشار أحدهما وهو نصف عار، بإشارة بذيئة بأصابعه.

وما زاد الامور سوءا أن الشاب الأول ويدعى راؤول فليمينغ اعتقل بتهمة حيازة المخدرات، وحكم عليه بالسجن 8 أشهر، أوقفت المحكمة تنفيذ 4 منها.

وقال ماكرون إن الشابين بعد التقاط الصورة معه حملا طفلة من ذو الاحتياجات الخاصة حتى يقبلها، وأضاف: ” لقد احترمتهما وقدرتهما لأن هذه هي الجمهورية ” .