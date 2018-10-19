سفير المملكة بإندونيسيا: 30 ألف تأشيرة عاملة منزلية جاهزة للاستقدام

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور أسامة الشعيبي، سفير المملكة بإندونيسيا، إن اتفاقية الاستقدام التي وقعت أخيرًا، ستكون لها آثار مفيدة للبلدين من جميع النواحي، خاصة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك توفير فرص عمل للشباب الإندونيسي، وخفض نسب البطالة وتأمين دخل ثابت لعائلاتهم مما يساهم في انتعاش السوق بين البلدين.

وصرح “الشعيبي”، أن العدد المقترح لعدد تأشيرات الدفعة الأولى من العمالة المنزلية 30 ألف تأشيرة كمرحلة أولى، فيما سيبدأ إرسال العمالة حين اكتمال جاهزية التنظيم للوزارات المعنية، مؤكداً قوة العلاقة التي تربط السعودية وإندونيسيا، خاصة بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولفت إلى أن إندونيسيا شاركت السعودية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي انعقدت في مدينة بالي بوفد ضم وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.