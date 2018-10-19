فتح تحقيق في أحداث شغب مباراة باريس سان جيرمان ورد ستار

نواف السالم(صدى):

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” تحقيقًا في أحداث شغب؛ خلال انتصار باريس سان جيرمان ” 6-1 ” على رد ستار في دوري الأبطال الشهر الحالي.

حيث تم توجيه اتهامات للفريقين بعد المباراة؛ بسبب أحداث الشغب والهتافات المحظورة بإستاد ” بارك دي برينس ” .

وفي ذات السياق، فإن باريس سان جيرمان يواجه عقوبة؛ بسبب إشعال جماهيره للألعاب النارية بالإضافة إلى أنه تم تغريمه 20 ألف يورو ” 22918 دولارًا ” ؛ بسبب تأخر انطلاق المباراة.

ومن جانبه، أوضح مكتب المدعي الفرنسي المختص بالجرائم المالية الأسبوع الماضي، أنه يحقق في شبهة حدوث تلاعب في نتيجة المباراة، ونفى الفريقان ارتكاب أي خطأ.