تصريح هام من متحدث ” الإسكان ” بشأن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء

علي القحطاني (صدى):

أكد سيف السويلم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن جميع إيرادات رسوم الأراضي البيضاء تتم الاستفادة منها في مشاريع الوزارة.

وأشار السويلم إلى أن الوزارة توظف المبالغ المحصلة في إيصال المرافق العامة، وتوفير الخدمات العامة في مشاريع الإسكان، مع الإعلان بشكل دوري عن أوجه الصرف.

وأوضح السويلم أن الوزارة هي التي تحدد أوجه الصرف من الحساب الخاص لمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان.

يذكر أن برنامج ” رسوم الأراضي البيضاء ” التابع لوزارة الإسكان يعلن عن تخصيصه مبلغ 100 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع ” إسكان العيينة ” بالرياض.