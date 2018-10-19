الجيش اليمني ينفذ عملية تمشيط لمناطق شرق الحديدة ويعثر على أسلحة مخبأة

عدن(صدى):

أعلن الجيش الوطني اليمني تمشيط عددًا من المواقع التي تم دحر مليشيا الحوثي الانقلابية منها في مديرية الحالي شرق مدينة الحديدة.

وقال بيان لألوية العمالقة في الجيش اليمني، إن قوات تابعة للألوية نفذت عملية تمشيط واسعة لعدد من المزارع المحاذية لمنطقة كيلو 10 بمديرية الحالي، حيث كانت تتمركز مليشيا الحوثي هناك.

وأضاف البيان أن قوات الجيش عثرت خلال العملية على عدد كبير من قذائف الهاون من عيار 120 وقذائف أخرى أخفتها مليشيا الحوثي في أنابيب الصرف الصحي بعدة مواقع عسكرية كانت تتخذها متارس منها.

وذكر البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن ألوية العمالقة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، شن عمليات عسكرية واسعة لتطهير وتأمين المناطق التي تم دحر مليشيا الحوثي منها في محافظة الحديدة وتكبد الانقلابيون الحوثيون خلالها خسائر فادحة بالأرواح والمعدات والآليات العسكرية.