بوتين يهدد العالم بصاروخ جديد لا يمكن إيقافه

موسكو(صدى):

تباهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتقدم العسكري لبلاده في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن روسيا باتت الآن تمتلك أسلحة عالية الدقة تجعلها متفوقة على الجميع.

وقال بوتين خلال منتدى السياسة الدولية في سوتشي إن روسيا تمتلك الآن الصواريخ الأسرع من الصوت، بينما تواصل جميع الدول محاولاتها لامتلاك تلك الصواريخ خلال عام أو عامين المقبلين، وأضاف: ” نحن نمتلك هذه الصواريخ بالفعل بينما غيرنا يخطط لتجربتها في غضون عام أو اثنين ” .

وأشار بوتين إلى أن هناك سلاح جديد آخر يدعى ” آفانغاردط سيدخل الخدمة خلال الأشهر المقبلة، وهو صاروخ عابر للقارات بسرعة تفوق سرعة الصوت ب 20 ضعف.

وفي سياق قريب، أكد الرئيس الروسي أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب يريد تحسنا في العلاقات مع روسيا، وتابع: ” لن العقوبات التي تفرضها واشنطن على الجميع تقلل الثقة في الدولار كأداة دفع عالمية، وكذلك كعملة احتياطية رئيسية ” .

وأشار إلى أن روسيا مستعدة كشعب وحكومة للدفاع عن سيادها واستقلالها والتضحية من أجلها من خلال قدراتها الدفاعية والعسكرية.