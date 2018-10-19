1265 حالة حاولوا إيذاء أنفسهن ممن يعانون من اضطرابات نفسية

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير إحصائي حديث عن ارتفاع معدل الحالات المحالة من الرجال إلى الأقسام الاجتماعية بمستشفيات وزارة الصحة ممن يعانون من اضطرابات نفسية؛ تعود أسبابها لأمور مادية.

وبلغ عددهم 9512 حالة، بينما سجلت الإناث اللاتي يعانين من الأسباب نفسها 5806 حالات؛ وذلك خلال عامي ” 1438و 1439هـ ” ، حيث بلغت عدد الحالات المرضية التي خرجت على النصيحة الطبية من المرضى النفسيين من الجنسين 15138 حالة.

وأضافت مصادر أن عدد المحالين الإناث إلى أقسام الخدمة الاجتماعية في المستشفيات ممن حاولوا إيذاء أنفسهن، بلغن 1075 حالة، فيما سجل الذكور لنفس الدافع 190 حالة.