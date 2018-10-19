حليمة بولند تثير غضب العراقيين بمقطع ” يذبحون المشاهير “

خالد الظفيري(صدى):

رفضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، السفر إلى العراق في يوم عيد ميلادها، رغم تلقيها عرضًا جديدًا من المنتج العراقي أحمد البريشي، للمشاركة في إحدى الفعاليات الإعلامية.

ونشرت ” بولند ” عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” نص المحادثة بينها وبين” البريشي ” وعلقت:” إزاي تهدي يا عيني.. حرام عليك شهر 12 عيد ميلادي تبي تموتني بعيد ميلادي ” ، مؤكدة أنها لن تسافر إلى العراق حتى لو عرض عليها 40 مليون دينار كويتي “.

وأثار تصريح حليمة استياء الكثير من العراقيين، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهاجموا ” بولند ” بشدة، كما وجهت الفنانة المغربية جليلة العتاب إلى صديقتها على هذا التصريح، وكيف تسخر من السفر إلى العراق، وترفض بهذا الأسلوب.

وردت حليمة في دفاع عن نفسها عقب ما نشرته جليلة عبر ” سناب شات ” في مقطع ثان وضحت فيه وجهة نظرها من مقطع الفيديو الأول وقالت: ” ما قلت شيء أنا أحب العراق بس الوضع الأمني مو مستقر.. وكل يوم قاعدين يذبحون مشهور ومشهورة.. وإلا انتي تدرين اشكثر انا اقولج ودي اروح العراق” كما أوضحت أنها ستعتذر بشكل رسمي للعراقيين، قائلة: “ عمومًا أنا بنزل اعتذار إذا فهموني غلط ”.